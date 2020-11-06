Узбекистан подписал с турецкой компанией меморандум на $230 миллионов по переработке семян каннабиса

- Узбекистан, общество
- 9:38, 06 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Министерство инновационного развития подписало меморандум о взаимопонимании на сумму 229,6 миллиона долларов с турецкой компанией «JFC ENERJI YATIRIM SANAYI ve TICARET A.S.» по выращиванию технической конопли в Узбекистане.
По сообщению ведомства, документ подписан в рамках Международной недели инновационных идей INNOWEEK-2020.
Турецкая компания, подписавшая меморандум с Узбекистаном, специализируется на разработке продуктов питания, косметики, текстиля и строительных изделий путем обработки семян технической конопли.
Отмечается, что технический каннабис - одна из самых быстрорастущих культур, урожайность целлюлозы с 1 гектара в 4 раза выше, чем у хлопка. Завод использует относительно меньше сельскохозяйственных химикатов и требует меньше воды.
«Технический каннабис вырастает до 2–3 метров за 110 дней и позволяет собрать несколько урожаев за один сезон», - говорится в заявлении.