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  6 ноября 2020
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В Казахстане стремительно растет число зараженных COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 250;

- Павлодарская область - 68;

- Западно-Казахстанская область - 49;

- Костанайская область - 49;

- город Нур-Султан - 34;

- город Алматы - 30;

- Акмолинская область - 30;

- Северо-Казахстанская область - 25;

- Карагандинская область - 20;

- Алматинская область - 10;

- Атырауская область - 9;

- Актюбинская область - 6;

- город Шымкент - 5;

- Жамбылская область - 4;

- Туркестанская область - 2.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 114 826 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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