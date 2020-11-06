В Казахстане стремительно растет число зараженных COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 6 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 250;
- Павлодарская область - 68;
- Западно-Казахстанская область - 49;
- Костанайская область - 49;
- город Нур-Султан - 34;
- город Алматы - 30;
- Акмолинская область - 30;
- Северо-Казахстанская область - 25;
- Карагандинская область - 20;
- Алматинская область - 10;
- Атырауская область - 9;
- Актюбинская область - 6;
- город Шымкент - 5;
- Жамбылская область - 4;
- Туркестанская область - 2.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 114 826 случаев коронавируса.
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