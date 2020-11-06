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  6 ноября 2020
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Узбекский вид спорта кураш планируют включить в программу Олимпийских игр

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана намерено включить национальный вид борьбы кураш в программу Международных олимпийских игр до 2028 года. Об этом сообщает Минюст.

По данным ведомства, 4 ноября президент Шавкат Мирзиёев принял постановление о развитии узбекского вида спорта.

Документом утверждена концепция вывода борьбы на международный уровень к 2025 году. Концепция предусматривает достижение, в частности, включения борьбы в программу Международных Олимпийских игр 2028 года.

Кроме того, согласно постановлению, с 2021 года каждые два года будут проводиться международные соревнования по курашу среди студентов вузов в областных центрах, Нукусе и Ташкенте; а также международные турниры по курашу на Кубок президента Узбекистана в зарубежных странах.

С 2020 года среди работников госорганов, учреждений и организаций будет проводиться ежегодный республиканский конкурс по курашу «Узбек полвони», а с 2021 года – 1 раз в каждые 2 года.

Также в период с 2021 по 2025 годы в областных центрах, Нукусе и Ташкенте поэтапно откроются школы мастерства по курашу.

С 2021/2022 учебного года предусмотрено увеличение в 2 раза действующих параметров госзаказа по приему на учебу на направление «кураш» Узбекского государственного университета физической культуры и спорта, специализированных школ-интернатов олимпийского резерва, специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ.

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