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  6 ноября 2020
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Ученые определили причину увеличения смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Исследователи Школы общественного здравоохранения Т.Х.Чана совместно с коллегами из Института рака Даны-Фарбера в США подтвердили, что люди, которые на протяжении долгого времени подвергаются воздействию загрязненного воздуха, с большей вероятностью могут умереть от коронавируса. Статья опубликована в научном журнале Science.

Ученые проанализировали состояния воздуха в дневное время и летальность зараженных COVID-19 в трех тысячах округов США. Отмечается, что даже небольшое увеличение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе (РМ2,5) на один микрограмм на куб метр повышало риск преждевременной смерти на 10%. Введенные ранее карантин и ограничительные меры способствовали снижению уровня загрязнения воздуха и могли уменьшить смертность от коронавируса, но сейчас концентрации частиц в воздухе вновь увеличились и даже вернулись к тому уровню, который фиксировали до начала пандемии.

Отмечается, что результаты исследования подтверждают выводы других ученых, согласно которым PM2,5 делают легкие более уязвимыми для респираторных инфекций, включая грипп, простуду и атипичную пневмонию, вызванную коронавирусами. Подобный эффект оказывают и газы, например диоксид азота.

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