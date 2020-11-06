Ученые определили причину увеличения смертности от коронавируса

CentralAsia (CA) - Исследователи Школы общественного здравоохранения Т.Х.Чана совместно с коллегами из Института рака Даны-Фарбера в США подтвердили, что люди, которые на протяжении долгого времени подвергаются воздействию загрязненного воздуха, с большей вероятностью могут умереть от коронавируса. Статья опубликована в научном журнале Science.



Ученые проанализировали состояния воздуха в дневное время и летальность зараженных COVID-19 в трех тысячах округов США. Отмечается, что даже небольшое увеличение концентрации мелкодисперсных частиц в воздухе (РМ2,5) на один микрограмм на куб метр повышало риск преждевременной смерти на 10%. Введенные ранее карантин и ограничительные меры способствовали снижению уровня загрязнения воздуха и могли уменьшить смертность от коронавируса, но сейчас концентрации частиц в воздухе вновь увеличились и даже вернулись к тому уровню, который фиксировали до начала пандемии.



Отмечается, что результаты исследования подтверждают выводы других ученых, согласно которым PM2,5 делают легкие более уязвимыми для респираторных инфекций, включая грипп, простуду и атипичную пневмонию, вызванную коронавирусами. Подобный эффект оказывают и газы, например диоксид азота.

