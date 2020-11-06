Компания из США восстановила нефтегазовое месторождение в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане скважина «Дарахтли-1» Култак-Камашинского блока снова вышла на промышленные объемы добычи нефти и газа. Об этом сообщила американская геологоразведочная компания Epsilon Development Company (EDC), передает neftegaz.ru.

На скважине провели капитальный ремонт и гидроразрыв пласта.

Отмечается, что суточный дебит составил 150-200 тыс. м3 газа и 10 т нефти.

EDC сообщила, что до 7 ноября скважина будет подключена к магистральному газопроводу, по которому газ поступит в жилые дома.

EDC занимается разработкой месторождений в Узбекистане с начала 2019 г.

К 2023 г. американская компания планирует вложить в нефтегазовую отрасль Узбекистана около 5,2 млрд долл. США.