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  6 ноября 2020
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Компания из США восстановила нефтегазовое месторождение в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане скважина «Дарахтли-1» Култак-Камашинского блока снова вышла на промышленные объемы добычи нефти и газа. Об этом сообщила американская геологоразведочная компания Epsilon Development Company (EDC), передает neftegaz.ru.

На скважине провели капитальный ремонт и гидроразрыв пласта.

Отмечается, что суточный дебит составил 150-200 тыс. м3 газа и 10 т нефти.

EDC сообщила, что до 7 ноября скважина будет подключена к магистральному газопроводу, по которому газ поступит в жилые дома.

EDC занимается разработкой месторождений в Узбекистане с начала 2019 г.

К 2023 г. американская компания планирует вложить в нефтегазовую отрасль Узбекистана около 5,2 млрд долл. США.

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