В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 200 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 200 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 107 339 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 245;

- Нур-Султан - 14 114;

- Атырауская область - 11 136;

- Карагандинская область - 10 207;

- Восточно-Казахстанская область - 8679;

- Западно-Казахстанская область - 6872;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4850;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4101;

- Павлодарская область - 4063;

- Акмолинская область - 3508;

- Туркестанская область - 3352;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3249;

- Костанайская область - 3225;

- Кызылординская область - 3144.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения