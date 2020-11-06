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  6 ноября 2020
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Война в Карабахе: Азербайджанская армия перерезала дорогу Лачин-Шуша, соединяющую регион с Арменией

CentralAsia (KG) -  Азербайджанская армия перерезала дорогу Лачин-Шуша. Это главная дорога, соединяющая Карабах с Арменией.

Власти непризнанного Карабаха закрыли проезд по дороге еще 3 ноября из-за «просочившихся диверсионных групп».

Лачин, административный центр одноименного района Азербайджана, был оккупирован армянскими силами в мае 1992 года. Город находится в 40 км от Шуши и 60 км от Степанакерта.

По сообщению журналистов, бои вдоль автодороги идут с 3 ноября. За 3 дня боев азербайджанская армия укрепились к западу от Шуши.

Основные бои сейчас идут на подступах к Шуши. По всей вероятности, азербайджанским силам удалось закрепиться на подступах к городу с запада и с востока.

Видео: Брошенная военная техника отступающей армянской армией

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