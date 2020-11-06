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  6 ноября 2020
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В Монголии медработник НИЦИЗ заразилась коронавирусом

CentralAsia (MNG) -  На 6 ноября в Монголии официально зарегистрировано 356 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д.Нямхуу.

4 и 5 ноября в лаборатории НИЦИЗ и филиала аймака Сэлэнгэ было проанализировано 1068 тестов. Из них коронавирус был обнаружен в четырех образцах.

Из них, два водителя грузовиков — мужчины 30 и 48 лет, граждане Беларуси, 19-летний парень, прибывший рейсом Нью-Дели — Улан-Батор 20 октября.

В четвертом случае коронавирус был обнаружен у медсестры бригады, которая обслуживала пациентов с инфекцией COVID-19 в НИЦИЗ.

«Врачи и медсестры работают в группах по 14 дней, чтобы обслуживать пациентов с коронавирусной инфекций. Сотрудники находятся под изоляцией в течение 14 дней после дежурства. Коронавирус выявили при контрольном осмотре медсестры в 14 дневной изоляции. В настоящее время мы взяли под контроль команды и продолжаем наблюдение», - сказал Нямхуу.

Коронавирус в Монголии
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