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  6 ноября 2020
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Туркменистан отказался проводить у себя Чемпионат мира по самбо из-за пандемии

CentralAsia (TM) -  Чемпионат мира по самбо, который планировалось провести в Ашхабаде, перенесли в Сербию. Туркменистан отказался проводить мероприятие в связи с пандемией COVID-19, сообщает «Гундогар».

Чемпионат совместят с запланированным ранее в сербском городе Нови-Сад первенством мира среди молодежи и юниоров.

По данным издания, мероприятие пройдет с 5 по 8 ноября. Спортсменов из Туркменистана среди заявленных участников нет.

В 2020 году в Ашхабаде должны были пройти Чемпионат Азии по футзалу, который после двух переносов решили провести в Кувейте в декабре и этап турнира на Кубок Дэвиса, проведение которого туркменские чиновники обсудили с президентом Международной федерации тенниса Дэвидом Хаггерти три недели назад.

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