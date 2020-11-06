В Туркменистане грозившей сжечь себя и детей женщине дали прописку и работу

CentralAsia (TM) - В Туркменистане после публикаций о женщине, которая хотела сжечь себя и детей из-за проблем с пропиской и работой, местные власти помогли ей и её мужу найти работу, сообщили «Хроники Туркменистана».

Ранее издание рассказал историю Аннагозель Х., которая из-за бюрократии не могла получить прописку и, соответственно, легально устроиться на работу. От безысходности и отчаяния она грозила жечь себя и своих троих детей.

После публикации Аннагозель пригласили в хякимлик этрапа Махтумкули Балканского велаята. После выяснения обстоятельств ее дела и проверки документов, ее и детей прописали в доме у супруга. Кроме того, её устроили на работу на должность медсестры на три четверти ставки, а ее мужу Гурбангельди Б. – работу комбайнера в местном подразделении Государственного объединения «Обахызмат».