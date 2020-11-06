Глава Пентагона подготовил заявление об отставке

CentralAsia (CA) - Глава Пентагона Марк Эспер попросил отправить его в отставку. Он находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал NBC.

Главы министерств США нередко подают прошения об отставке без указания даты во время периода смены президента. Глава государства обычно принимает решение после того, как станут окончательно известны результаты выборов.

Однако в случае Эспера, как сообщают чиновники, ситуация действительно может закончиться отставкой, отмечает телеканал.

Ранее стало известно президент США Дональд Трамп планирует уволить директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Он это сделает в случае переизбрания на второй срок.

В Белом доме заявляли, что Трамп уже давно отправил бы этих чиновников в отставку, поскольку им не доверяют в окружении президента. Однако сделать это Трамп не мог до выборов 3 ноября.

Отношения ухудшились после того, как Эспер выступил против отправки служащих регулярных войск для разгона протестов, вспыхнувших в городах страны после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) из-за действий полицейских.