Большинство американцев не согласны с заявлением Трампа о победе на выборах

CentralAsia (CA) - В США подводят итоги всеобщих выборов 3 ноября, на которых американцы избирали президента и вице-президента, 435 членов палаты представителей, 35 законодателей Сената американского Конгресса и 13 губернаторов штатов и территорий. За пост главы государства ведут борьбу действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от Демократической партии США Джозеф Байден.

Как сообщает немецкий телеканал Deutsche Welle, большинство жителей США не согласны с утверждением Трампа о том, что он победил в президентской гонке. Лишь каждый третий республиканец считает Дональда Трампа победителем на выборах, следует из опроса, проведенного Reuters/Ipsos. Среди демократов в победе нынешнего главы Белого дома уверены 7% респондентов.

Вице-президент США Майк Пенс выразил поддержку Трампу.

«Я на стороне президента Дональда Трампа. Мы должны подсчитать каждый законный голос», - написал он в Твиттере.

Также республиканцы раскритиковали заявления Дональда Трампа о том, что демократы пытаются украсть у него победу на выборах.

«Подсчет каждого голоса лежит в основе демократии. Этот процесс часто бывает долгим, а тех, кто участвует в выборах, разочаровывает. Голоса будут подсчитаны. Если будут допущены нарушения, они будут расследованы и в конечном счете решение вынесет суд. Верьте в демократию, в нашу Конституцию и в американский народ», - говорится в сообщении сенатора от штата Юта Митта Ромни.