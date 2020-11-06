Джо Байден — друг Монголии, - эксперт Института международных отношений Академии наук

CentralAsia (MNG) - Президентские выборы проходят в США, которые являются одним из эпицентров глобальной пандемии. На сегодняшний день в США от коронавирусной инфекции умерли более 230 тыс. человек.

Американцы считают, что политика Трампа не была направлена на обеспечение единства США, а привела к дезинтеграцию и сепаратизму. Эти выборы — одни из самых посещаемых и активных за всю историю, считает Ц. Баатар, научный сотрудник Института международных отношений Академии наук Монголии.

«Основная политика Джо Байдена — сначала остановить коронавирусную инфекцию, а затем возродить экономику. Напротив Трамп считает, что в первую очередь надо поднимать экономику, а затем противостоять коронавирусу. Американская экономика выросла за последние три года при администрации Трампа. Однако из-за пандемии экономический рост замедлился, и сейчас уровень безработицы составляет 7,9%. Около 25 миллионов человек потеряли работу. Малые и средние предприятия закрылись. Трамп обещает экономический рост. Между тем Джо Байден пообещал бороться с коронавирусом, после чего он увеличит благосостояние среднего класса и повысит налоги для людей с высокими доходами», - рассказал в интервью Gogo.mn Ц.Баатар.

При президенте Трампе во внешней политике произошли значительные изменения, считает эксперт. Изменился подход Трампа к ЕС и НАТО. Он призвал членов НАТО увеличить свои военные бюджеты. «Во многих отношениях, например в торговой войне с Китаем, он проводил противоречивую политику. И народу США тоже не нравится политика Трампа на международной арене. Трамп никогда не был в политике, а он является бизнесменом. Джо Байден — настоящий политик. Что касается внешней политики, вижу, что Байден преемственность политики Демократической партии и бывшего президента Обамы. Например, смягчит свою политику в отношении ЕС, России и Азиатско-Тихоокеанского региона», - продолжил Ц.Баатар.

На вопрос, какой исход выборов будет лучшим для Монголии, Ц.Баатар ответил: «Ни один из кандидатов не изменит внешнюю политику США в отношении Монголии. Они нас всегда поддерживали как демократию между двумя великими державами. Эти отношения будут продолжаться. Байден добр к Монголии и наш друг. Он дважды посетил Монголию», - заключил он.











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