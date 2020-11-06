В Лондоне прошла демонстративная акция против повторного карантина
- Азия и мир, общество
- 12:48, 06 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В центре Лондона прошла акция протеста против введения карантинных мер. По ее результатам было задержано более ста человек.
Участники, многие из которых демонстративно были без масок, собрались на митинг накануне вечером, несмотря на действующий в Англии карантин.
Как сообщает ВВС, представители правопорядка объяснили свои действия необходимостью защиты лондонцев. Вытесненные полицией с площади демонстранты до поздней ночи продолжали выражать свое недовольство, собираясь небольшими группами на прилегающих улицах.