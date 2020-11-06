В Лондоне прошла демонстративная акция против повторного карантина

// PA Media

CentralAsia (CA) - В центре Лондона прошла акция протеста против введения карантинных мер. По ее результатам было задержано более ста человек.

Участники, многие из которых демонстративно были без масок, собрались на митинг накануне вечером, несмотря на действующий в Англии карантин.