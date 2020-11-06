Специалист из США будет преподавать английский язык узбекистанцам онлайн

- Узбекистан, общество
- 13:09, 06 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана сообщило о ряде проектов по дальнейшему повышению качества обучения учеников иностранным языкам.
Как сообщается, в рамках проекта «Онлайн-школа» атташе США по вопросам культуры и образования Джоан Крам будет преподавать уроки по английскому языку для старшеклассников общеобразовательных школ.
"Теперь у учеников будет возможность изучать английский язык у иностранного специалиста", — отметили в Министерстве народного образования.
Джоан Крам начала преподавать английский язык ученикам 9-11 классов в рамках проекта «Онлайн-школа». Подчеркивается, что она преподает английский язык с использованием простых и эффективных способов изучения языка.