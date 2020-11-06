[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Специалист из США будет преподавать английский язык узбекистанцам онлайн

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана сообщило о ряде проектов по дальнейшему повышению качества обучения учеников иностранным языкам.

Как сообщается, в рамках проекта «Онлайн-школа» атташе США по вопросам культуры и образования Джоан Крам будет преподавать уроки по английскому языку для старшеклассников общеобразовательных школ.

"Теперь у учеников будет возможность изучать английский язык у иностранного специалиста", — отметили в Министерстве народного образования.

Джоан Крам начала преподавать английский язык ученикам 9-11 классов в рамках проекта «Онлайн-школа». Подчеркивается, что она преподает английский язык с использованием простых и эффективных способов изучения языка.

print
  • Война в Карабахе: Азербайджанская армия перерезала дорогу Лачин-Шуша, соединяющую регион с Арменией
  • В Индии замечен редкий черный тигр. Фото
  • В России число зараженных коронавирусом превысило 1,7 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com