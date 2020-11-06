Число трудовых мигрантов в России упало почти на четверть, - МВД РФ

CentralAsia (UZ) - Число работающих в России трудовых мигрантов по подсчетам МВД России на конец сентября составило 1,8 миллиона человек, что на 22,5% меньше чем годом ранее, когда в стране пребывали 2,3 миллиона работников из-за рубежа. Об этом в пятницу сообщают «Известия» со ссылкой на последние данные МВД России на конец сентября.

«Произошло сокращение по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, трудящиеся на основании патентов: в 2020 году 1,376 тысячи человек (годом ранее их было 1,744 тысячи). Почти на 30% сократилось и количество действительных разрешений на работу - 85,7 тысяч вместо 121,8 тысячи в прошлом году», - отметили в ведомстве.

Приехавших для работы в РФ граждан из стран Евразийского экономического союза по данным на 30 сентября также стало значительно меньше, чем в аналогичное время 2019 года. По завершению III квартала текущего года их в России оказалось 333 тысячи человек. Именно представители из ЕАЭС составляют наибольшее количество граждан, работающих в России без виз.

«На рынке труда в РФ в наибольшей степени представлены выходцы из следующих государств: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Армении, Украины, Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, Беларуси, Вьетнама и Турции», - рассказали в МВД России «Известиям».

В Минтруда России уточнили, что в этом году почти на 36 тысяч человек снизилось и число работников, которые трудятся в стране на основании визы. Также в 2020 году снизилось распределяемое министерством количество квот на привлечение иностранных граждан для всех регионов. оно составило 105 тысяч против 141 тысячи годом ранее.