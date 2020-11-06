На востоке Узбекистана стартовало производство дизельного топлива «Евро-4» и «Евро-5»

CentralAsia (UZ) - На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) осуществляется поэтапная реализация инвестиционного проекта Модернизация и реконструкция Ферганского НПЗ. На заводе прошел торжественный запуск технологической установки ГДС (гидродесульфуризации дизтоплива). Об этом сообщило Минэнерго Узбекистана.

В период 2020-2023 гг в рамках программы модернизации предусмотрено поэтапное внедрение на Ферганском НПЗ процесса гидрокрекинга и запуск производства бензина марки АИ-92, а также дизтоплива стандарта Евро-5.

Начало производства линейки продуктов класса Евро 4 и Евро 5 с 5 ноября 2020 г., ознаменует собой выполнение 1го этапа модернизации завода, на общую сумму $300 млн.

В рамках реализации проекта заключен контракт с французской Axens на изготовление и поставку катализатора, с целью замены существующего катализатора установки ГДС, введенную в эксплуатацию в 1999 г., на более современный и высокоэффективный.

Установка запроектирована и привязана к заводским объектам Toyo Engineering Corporation, ее проектная мощность составляет - 1,7 млн т/год.

Проводимые изменения позволят повысить качество реализуемого заводом дизтоплива класса Евро 2 до требований стандартов Евро 4 и Евро 5, способствуя уменьшению выбросов серы в атмосферу, расширению экспортных возможностей и увеличению привлекательности толлинговых операций.

Кроме того, Ферганский НПЗ начнет массовый выпуск ранее не производимого и закупаемого за рубежом дизтоплива зимнего исполнения.

В результате, на торговой бирже нефтепродуктов, массовому потребителю станет доступно зимнее дизтопливо с температурой застывания не выше -25 °С и предельной температурой фильтруемости - не выше -18 °С.

Крупнейший в Узбекистане Ферганский НПЗ был введен в эксплуатацию в 1959 г.

Он имеет в своем составе 35 технологических установок и производит порядка 60 видов нефтепродуктов. Проектная мощность завода по переработке составляет 5,5 млн т/год нефти. В начале апреля 2019 г. президент Узбекистана Ш.Мирзиеев подписал постановление о мерах по модернизации Ферганского НПЗ за счет привлечения прямых инвестиций РТ Trans Asia Resources. Модернизация завода до 2022 г. оценивается в $875 млн.