В городах Узбекистана ощутили 5-балльное землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 6 ноября в 12:38 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Кыргызстане.

Магнитуда подземных толчков составила М=4,9, глубина 10 км.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 244 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Ташкент : 244 км, 2 балла.

Наманган : 93 км, 3 балла.

Андижан : 87 км, 4 балла.

Фергана : 26 км, 5 баллов.

Гулистан : 252 км, 2 балла.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.