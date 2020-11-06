В городах Узбекистана ощутили 5-балльное землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

- Узбекистан, общество
- 13:53, 06 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 6 ноября в 12:38 по ташкентскому времени произошло землетрясение в Кыргызстане.
Магнитуда подземных толчков составила М=4,9, глубина 10 км.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 244 км в юго-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
Ташкент : 244 км, 2 балла.
Наманган : 93 км, 3 балла.
Андижан : 87 км, 4 балла.
Фергана : 26 км, 5 баллов.
Гулистан : 252 км, 2 балла.
Данных о жертвах и разрушениях не поступало.