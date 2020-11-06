В России впервые выявлено более 20 тыс. новых случаев коронавируса за сутки

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 20 582 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 6 ноября сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 287 (25,7%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 733 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 63,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 524 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 407,1 тыс. человек.



