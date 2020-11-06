За сутки в России от коронавируса скончалось рекордное число заболевших

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 378 человек, передает оперативный штаб по борьбе с COVID- 19.

Большинство случаев смерти выявили в Москве – 69 и Санкт-Петербурге – 54.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в России достигло 29 887 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ выявлено у 1 733 440 человек, из них выздоровели — 1 296 124, под медицинским наблюдением остаются 407,1 тыс. пациентов.