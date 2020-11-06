Грета Тунберг затроллила Трампа его же словами

Грета Тунберг // Kirsty Wigglesworth / AP

CentralAsia (CA) - Шведская экоактивистка Грета Тунберг зеркально высмеяла действующего президента США Дональда Трампа.



Тунберг процитировала в Твиттере пост Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в США.



«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» - написала Тунберг.



Ранее, в декабре 2019 года после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time,



