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  6 ноября 2020
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Грета Тунберг затроллила Трампа его же словами
Грета Тунберг
Грета Тунберг
// Kirsty Wigglesworth / AP

CentralAsia (CA) -  Шведская экоактивистка Грета Тунберг зеркально высмеяла действующего президента США Дональда Трампа.

Тунберг процитировала в Твиттере пост Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в США.

«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» - написала Тунберг.

Ранее, в декабре 2019 года после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time,

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