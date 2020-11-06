Грета Тунберг затроллила Трампа его же словами
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 14:52, 06 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Шведская экоактивистка Грета Тунберг зеркально высмеяла действующего президента США Дональда Трампа.
Тунберг процитировала в Твиттере пост Трампа, в котором он призвал остановить подсчет голосов на президентских выборах в США.
«Так нелепо. Дональд должен поработать над своей проблемой управления гневом, а затем сходить в кино с другом. Остынь, Дональд, остынь!» - написала Тунберг.
Ранее, в декабре 2019 года после признания Тунберг человеком года по версии журнала Time,
So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA — Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020