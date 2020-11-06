В Узбекистане будут штрафовать тех, кто носит ножи в открытом виде

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане отныне те, кто носит в общественных местах в открытом (не зачехлённом) виде предметы, которые могут быть использованы в качестве холодного оружия для профессиональной деятельности, занятий спортом или в хозяйственных целях, будут подвергаться крупным штрафам.

Как сообщили в Минюсте, в Закон «Об оружии», Кодек об административной ответственности и УК 5 ноября текущего года внесен ряд поправок по обеспечению общественной безопасности.

Согласно закону, который вступил в силу в день его официального опубликования, были дополнены статьи 14, 245, 287 Кодекса об административной ответственности, а также внесены новые статьи 185² и 185³.

Согласно поправкам, те, кто в общественных местах носит холодное оружие без чехла, будут оштрафованы на сумму от 111 500 до 223 000 сумов (от $11 до $21).

По данным МВД Узбекистана, рост числа нападений с применением ножей в стране привел к усилению санкций и ужесточению контроля за продажей холодного оружия.