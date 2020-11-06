В Узбекистане не проданные за полгода «красивые» автономера подешевеют

CentralAsia (UZ) - «Красивые» номерные знаки автомобилей, которые не реализовались в течение 6 месяцев, будут выставлены на аукцион по низкой цене. Кабинет Министров Узбекистана принял соответствующее решение.

Постановлением внесены изменения в Положение о порядке проведения аукционов в информационной системе АО «Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа».

Согласно поправкам, в случае не реализации в течение шести месяцев с момента выставления на торги «красивые» номера 1-й и 2-й категорий будут повторно выставлены на аукцион по стартовой цене автономеров 2-й и 3-й категорий (кроме номеров с одинаковой комбинацией букв).

Номера 4−6-й категорий будут исключены из аукциона и реализованы в общем порядке по стартовой стоимости на торгах.

Кроме того, на основе обращений владельцев транспортных средств на торги также могут быть выставлены номера 1−3-й категорий с любой комбинацией букв.

В июне текущего года в Узбекистане «красивые» номера были разделены на 6 категорий, ранее их было три.