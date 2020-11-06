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  6 ноября 2020
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Лукашенко запретил пускать в Беларусь граждан, уехавших из страны во время пандемии
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БЕЛТА

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил не пускать в страну граждан, уехавших во время пандемии. Об этом он заявил во время совещания о мерах противодействия распространению вирусных инфекций, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что эпидемическая ситуация в мире сегодня развивается по одному из самых негативных сценариев. «Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, как уже многие специалисты говорят, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем», - сказал Лукашенко.

«Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время. Заразу нам возить не надо, и не важно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», - заявил глава государства.

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