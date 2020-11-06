В России медсестра туберкулезной больницы подняла ребенка за волосы (фото, видео)

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- 15:17, 06 ноября 2020
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- Обновлено: 15:21, 06 ноября 2020
CentralAsia (CA) - Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором медсестра местной туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, сообщает 6 ноября Следственное управление СК России по Новосибирской области.
«В сети интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами СК Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», - говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства предполагаемого жестокого обращения с детьми и принять соответствующее решение.
Позднее сообщили, что медсестру отстранили от работы.
Для расследования инцидента создана совместная комиссия регионального Минздрава РФ и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.