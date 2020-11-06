В России медсестра туберкулезной больницы подняла ребенка за волосы (фото, видео)

CentralAsia (CA) - Следователи в Новосибирске организовали проверку после появления в социальных сетях видеоролика, на котором медсестра местной туберкулезной больницы берет ребенка за волосы и кидает на кровать, сообщает 6 ноября Следственное управление СК России по Новосибирской области.

«В сети интернет размещено видео, на котором медсестра туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждает, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По данному сообщению следственными органами СК Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки», - говорится в сообщении.

В ходе проверки следователи намерены выяснить все обстоятельства предполагаемого жестокого обращения с детьми и принять соответствующее решение.

Позднее сообщили, что медсестру отстранили от работы.



Для расследования инцидента создана совместная комиссия регионального Минздрава РФ и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.