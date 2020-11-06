Песков прокомментировал сообщения западных СМИ об отставке Путина из-за болезни
- Азия и мир, анализ и комментарии
- 15:47, 06 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что Владимир Путин якобы собирается уйти в отставку в январе 2021 года из-за болезни.
Песков назвал статьи западных таблоидов «полной чушью».
«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное», - сказал Песков журналистам.
Ранее такие издания, как Daily Mail, The Sun, New York Post писали по поводу здоровья Путина и том, что «он собирается в отставку в связи с болезнью Паркинсоном, или в связи тем, что просто семья его просит уйти пораньше с поста».