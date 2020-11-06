Песков прокомментировал сообщения западных СМИ об отставке Путина из-за болезни

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что Владимир Путин якобы собирается уйти в отставку в январе 2021 года из-за болезни.

Песков назвал статьи западных таблоидов «полной чушью».



«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное», - сказал Песков журналистам.



Ранее такие издания, как Daily Mail, The Sun, New York Post писали по поводу здоровья Путина и том, что «он собирается в отставку в связи с болезнью Паркинсоном, или в связи тем, что просто семья его просит уйти пораньше с поста».