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  6 ноября 2020
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Песков прокомментировал сообщения западных СМИ об отставке Путина из-за болезни
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения западных СМИ о том, что Владимир Путин якобы собирается уйти в отставку в январе 2021 года из-за болезни.

Песков назвал статьи западных таблоидов «полной чушью».

«Вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное», - сказал Песков журналистам.

Ранее такие издания, как Daily Mail, The Sun, New York Post писали по поводу здоровья Путина и том, что «он собирается в отставку в связи с болезнью Паркинсоном, или в связи тем, что просто семья его просит уйти пораньше с поста».

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