В Узбекистане сделали обязательной регистрацию в ГАИ скоростных электросамокатов

CentralAsia (UZ) - Регистрация скоростных электросамокатов в органах Государственной службы безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Узбекистана (ГСБДД) стала обязательной, следует из постановления правительства.

Согласно изменениям, теперь регистрации подлежат не только скутеры с объемом двигателя 50 и более куб.м. и скоростью 50 и более км/ч, но и электросамокаты с электромотоциклами мощностью электродвигателя от 4 кВт и скоростью 40 и более км/ч.

В среднем, средняя скорость электросамокатов 25−30 км/ч, но максимальная может не только достигать 40 км/ч, но и 60 км/ч и даже 75 км/ч. Такие самокаты есть на рынке Узбекистана и предлагаются по цене от $200 до $1700 в зависимости от технических характеристик.