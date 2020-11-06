В Туркменистане фермеры выполнили госплан по сбору хлопка

CentralAsia (TM) - 5 ноября президент Гурбангулы Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, на котором главе государства доложили о выполнении плана по сбору хлопка.



Курирующий сферу АПК вице-премьер Эсенмырат Оразгелдиев доложил главе государства об успешном выполнении договорных обязательств по сбору урожая хлопка (в прошлом году план выполнили 8 ноября). В стране также завершен сев пшеницы: под урожай 2021 года засеяно 690 тысяч гектаров земель, сообщает госинформагентство ТДХ.

Президент поздравил хлопкоробов и поручил отметить госнаградами отличившихся работников отрасли.

В этом году в стране было решено засеять больше хлопка и сократить посевы пшеницы. Согласно плану на 2020 год, объем выращенной пшеницы должен составить 1 миллион 400 тысяч тонн, а производство хлопка – 1 миллион 250 тысяч тонн. В прежние годы план по сбору устанавливался на уровне 1,6 миллионов тонн для зерна и 1,05 миллионов тонн для хлопка.