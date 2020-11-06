ВВП Туркменистана за 9 месяцев вырос на 5,8%

CentralAsia (TM) - Рост экономики Туркменистана по итогам января-октября текущего года составил 5,8%, сообщает газета "Нейтральный Туркменистан", ссылаясь на вице-премьера страны Гадыргельды Мушшикова.

По словам зампреда правительства, объем производства продукции за 10 месяцев увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, розничный товарооборот - на 18,9%.

Доходная часть государственного бюджета страны исполнена на уровне 109,2%, расходная - на 87,4%. По итогам десяти месяцев этого года заработная плата по крупным и средним предприятиям по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличилась на 10,3%.

Объем освоенных инвестиций за счет всех источников финансирования достиг 25 млрд манатов ($7,14 млрд 1 по текущему курсу).

В апреле 2020 года МВФ прогнозировал рост ВВП Туркменистана по итогам этого года на уровне 1,8% вместо ранее предполагавшихся 6%.