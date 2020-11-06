Президентские выборы в США: Байден лидирует в Джорджии, которая может обеспечить ему победу

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил первенство в «колеблющемся» штате Джорджия, где долго лидировал действующий президент Дональд Трамп, сообщает телеканал Fox News.

По последним данным, у Байдена 49,39%, у Трампа - 49,37%.



Джорджия с 16 выборщиками — один из четырех штатов, которые могут определить исход выборов президента США, пока победитель там не объявлен. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.



По последним данным, у Дональда Трампа 214 голосов выборщиков, а у Байдена — 264, для победы необходимо набрать 270 голосов.