В Минске задержали нескольких протестующих. Видео
- Азия и мир, общество
- 16:39, 06 ноября 2020
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- Обновлено: 16:46, 06 ноября 2020 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Минске продолжаются протестные активности, на акции выходят сторонники оппозиции, не согласные с результатами президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.
Как сообщает портал Tut.By, сегодня у сквера на Пулихова в Минске в месте сбора протестной акции, задержаны около десяти женщин.
Также очевидцы сообщили о протестующих студентов Белорусского Государственного Экономического университета, которые выстроились в цепь солидарности напротив главного корпуса вуза.