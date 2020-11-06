В Минске задержали нескольких протестующих. Видео

CentralAsia (CA) - В Минске продолжаются протестные активности, на акции выходят сторонники оппозиции, не согласные с результатами президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Как сообщает портал Tut.By, сегодня у сквера на Пулихова в Минске в месте сбора протестной акции, задержаны около десяти женщин.

Также очевидцы сообщили о протестующих студентов Белорусского Государственного Экономического университета, которые выстроились в цепь солидарности напротив главного корпуса вуза.