[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Минске задержали нескольких протестующих. Видео

CentralAsia (CA) -  В Минске продолжаются протестные активности, на акции выходят сторонники оппозиции, не согласные с результатами президентских выборов в Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Как сообщает портал Tut.By, сегодня у сквера на Пулихова в Минске в месте сбора протестной акции, задержаны около десяти женщин.

Также очевидцы сообщили о протестующих студентов Белорусского Государственного Экономического университета, которые выстроились в цепь солидарности напротив главного корпуса вуза.

print
  • В Ташкенте женщина покончила с собой, спрыгнув с 4 этажа
  • Президентские выборы в США: Байден приблизился к победе
  • В России медсестра туберкулезной больницы подняла ребенка за волосы (фото, видео)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com