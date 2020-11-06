Минздрав Узбекистана ожидает «полная перезагрузка»

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 6 ноября проведет селекторное совещание по вопросам здравоохранения, сообщает пресс-служба Минздрава республики.



Отмечается, что ключевой акцент будет сделан не на борьбу с коронавирусом, а на «полную перезагрузку системы Минздрава».

По данным местных СМИ, в ходе совещания планируется обсудить пересмотр системы семейных поликлиник и сельских врачебных пунктов, обсудить вопросы финансирования и подготовки кадров.

Ранее, на этой неделе сменился глава министра здравоохранения. Алишер Шадманов был назначен ректором Ташкентской медицинской академии, а его место занял Абдухаким Хаджибаев, работавший первым заместителем министра здравоохранения.