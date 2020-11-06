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  6 ноября 2020
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ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения считает, что человечеству нужно готовиться к новой пандемии. Она рассматривает эту тему как одну из ключевых для обсуждения на возобновляющей свою работу в понедельник в формате телеконференции 73-й ежегодной сессии ВОЗ (9-14 ноября). Об этом сообщает ТАСС.

«Мировому сообществу необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас. Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», - говорится в заявлении организации.

На 73-й ассамблее планируется принять резолюцию «об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении». Как считают в ВОЗ, следует обеспечить, чтобы все страны были лучше оснащены для выявления и реагирования на COVID-19 и другие опасные инфекционные заболевания.

Как отмечается в документе, ВОЗ исходит из того, что мировому сообществу по силам победить COVID-19 силой науки и солидарности. Хотя пандемия коронавируса это глобальный кризис, многие государства и города успешно предотвратили и взяли под контроль передачу инфекции, применяя всеобъемлющий и основанный на фактах подход. ВОЗ напомнила в этой связи о том, что мир объединился вокруг плана по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств.

По мнению ВОЗ, ассамблея призвана подтвердить, что мировое сообщество не отступит от решения ключевых задач в сфере здравоохранения, включая иммунизацию, улучшение здоровья пожилых людей, борьбу с туберкулезом и гриппом. На форуме будет обсуждаться 10-летний план борьбы с забытыми тропическими болезнями, а также проблема менингита, эпилепсии и других неврологических расстройств, вопросы питания детей и матерей.

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