Конституция Таджикистана переведена на немецкий язык

- Таджикистан, общество
- 17:46, 06 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - По случаю Дня Конституции Таджикистана и 30-летия государственной независимости республики, посольство РТ в Германии в сотрудничестве с немецким издательством «Восток Ферлаг» перевело Конституцию Таджикистана на немецкий язык.
Как сообщает пресс-служба МИД РТ, Конституция в виде брошюры будет издана на таджикском, немецком и русском языках.
Конституция Республики Таджикистан — основной закон страны, принята 6 ноября 1994 году, состоит из 10 глав и 100 статей. В 1994 году она была принята путем референдума по новой конституции.
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