Конституция Таджикистана переведена на немецкий язык

CentralAsia (TJ) - По случаю Дня Конституции Таджикистана и 30-летия государственной независимости республики, посольство РТ в Германии в сотрудничестве с немецким издательством «Восток Ферлаг» перевело Конституцию Таджикистана на немецкий язык.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, Конституция в виде брошюры будет издана на таджикском, немецком и русском языках.



Конституция Республики Таджикистан — основной закон страны, принята 6 ноября 1994 году, состоит из 10 глав и 100 статей. В 1994 году она была принята путем референдума по новой конституции.

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