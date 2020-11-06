Таджикистан и Испания обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

- Таджикистан, общество
- 17:49, 06 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с главой МИД Европейского Союза и сотрудничества Королевства Испания Аранчой Гонсалес Лайя.
Как сообщает НИАТ «Ховар», одной из основных тем переговоров стало сотрудничество двух стран в рамках международных организаций, где стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения отношений. В этом контексте были признаны важными партнёрство и взаимная поддержка.
В то же время собеседники обсудили текущее состояние и перспективы двусторонних отношений между Таджикистаном и Испанией в различных областях. Была выражена обоюдная заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в рамках Европейского Союза.
Министры обменялись мнениями о мерах противодействия распространению COVID-19 в своих странах, подтвердив при этом свою приверженность совместной борьбе против пандемии и её последствий.