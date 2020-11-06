В Туркменистане сообщают о все новых жертвах коронавируса, - СМИ

CentralAsia (TM) - Из Туркменистана продолжает поступать информация об умерших от COVID-19, наличие которого в стране власти отрицают. Источники turkmen.news сообщили, что от коронавируса скончались хирург районной больницы в городе Керки Лебапского велаята Рустам Хамидов и житель Ашхабада Максат Агаев, работавший в фирме по установке пластиковых окон.

По информации источников издания, 34-летний Максат Агаев скончался еще в начале июня. Он был уроженцем поселка Безмеин (ныне входит в состав Ашхабада). Агаев лежал в больнице с двусторонней пневмонией, а затем его выписали, хотя его состояние оставляло желать лучшего. Вскоре родственники обратили внимание на то, что Максат задыхается. Они начали добиваться повторной госпитализации, звонили в городское управление здравоохранения. Однако вернуть пациента в больницу так и не удалось. Через два дня после выписки Агаев умер.

55-летний Рустам Хамидов умер в конце августа, 30 сентября по нему справляли поминки на 40 дней. Хамидова, в отличие от Агаева, пытались госпитализировать едва ли не насильно. Однако, будучи врачом, он знал о плохих условиях в инфекционной больнице и наотрез отказывался туда ложиться. К нему домой даже приходили полицейские, но они не смогли заставить хирурга изменить решение. К сожалению, домашнее лечение не помогло сохранить жизнь.

Составляемый изданием turkmen.news список граждан Туркменистана, умерших от COVID-19, увеличился до 41 человека. В него помещают только тех людей, смерть которых именно от коронавируса удалось подтвердить с высокой достоверностью, отмечает издание.

Власти Туркменистана продолжают настаивать на том, что COVID-19 не проник в страну. С июля в стране предпринимаются жесткие санитарные меры, однако все они преподносятся как профилактические. На сегодняшний день в мире осталось лишь две страны с населением более 1 миллиона человек, власти которых отрицают проникновение коронавируса: Туркменистан и Северная Корея.