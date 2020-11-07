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  7 ноября 2020
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В Казахстане резко выросло число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 253;

- Павлодарская область - 64;

- Костанайская область - 55;

- город Нур-Султан - 45;

- Западно-Казахстанская область - 44;

- Акмолинская область - 38;

- город Алматы - 32;

- Северо-Казахстанская область - 29;

- Карагандинская область - 16;

- Атырауская область - 15;

- Алматинская область - 9;

- Жамбылская область - 5;

- Актюбинская область - 4;

- город Шымкент - 3;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 115 439 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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