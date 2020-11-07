В Казахстане резко выросло число зараженных коронавирусом за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 613 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 7 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 253;
- Павлодарская область - 64;
- Костанайская область - 55;
- город Нур-Султан - 45;
- Западно-Казахстанская область - 44;
- Акмолинская область - 38;
- город Алматы - 32;
- Северо-Казахстанская область - 29;
- Карагандинская область - 16;
- Атырауская область - 15;
- Алматинская область - 9;
- Жамбылская область - 5;
- Актюбинская область - 4;
- город Шымкент - 3;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлены 115 439 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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