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  7 ноября 2020
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Президентские выборы в США: Байден лидирует в Неваде

CentralAsia (CA) -  В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах. В последние часы все внимание приковано к штату Пенсильвания и Аризона.

Также подсчет идет в штате Невада. Там обработан 91% бюллетеней. Разрыв между кандидатами - 22,6 тыс. голосов в пользу Джо Байдена.

Ранее Байден увеличил отрыв на 2,5 тыс. голосов после обработки новой порции бюллетеней в округе Кларк, в который входит Лас-Вегас.

На кону в Неваде шесть голосов выборщиков. Сейчас у Байдена 253 голоса выборщиков. Для победы на выборах ему нужно набрать еще 17. У Трампа насчитывается 214 голосов.

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