В Казахстане от коронавируса выздоровел еще 191 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 191 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 530 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 245;
- Нур-Султан - 14 156;
- Атырауская область - 11 167;
- Карагандинская область - 10 214;
- Восточно-Казахстанская область - 8735;
- Западно-Казахстанская область - 6882;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4850;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4101;
- Павлодарская область - 4081;
- Акмолинская область - 3516;
- Туркестанская область - 3357;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3250;
- Костанайская область - 3225;
- Кызылординская область - 3157.
Коронавирус в Казахстане
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