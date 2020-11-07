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  7 ноября 2020
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В Казахстане от коронавируса выздоровел еще 191 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 191 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 105 530 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 245;

- Нур-Султан - 14 156;

- Атырауская область - 11 167;

- Карагандинская область - 10 214;

- Восточно-Казахстанская область - 8735;

- Западно-Казахстанская область - 6882;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4850;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4101;

- Павлодарская область - 4081;

- Акмолинская область - 3516;

- Туркестанская область - 3357;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3250;

- Костанайская область - 3225;

- Кызылординская область - 3157.

Коронавирус в Казахстане
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