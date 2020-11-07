Китай побеждает в гонке по разработке вакцины от коронавируса

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 11:58, 07 ноября 2020
- Просмотров: 1217
CentralAsia (CA) - В 2020 году Китай сначала провалил борьбу с коронавирусом. В результате вирус распространился по всему миру, нанес серьезный удар по экономикам многих стран, более 1,2 миллиона человек умерли, а имидж самого Китая очень пострадал.
Как отмечают авторы статьи в американском журнале «Foreign Affairs» Эйк Фрейман и профессор кафедры онкологии Имперского колледжа Лондона Джастин Стеббинг, в 2021 году Китай собирается искупить свою вину, вакцинировав большую часть глобального населения.
Они пишут, что хотя Пекин сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Соединенных Штатов и других западных стран в гонке за первенство в производстве первой вакцины, он готовится захватить лидерство в распространении этой вакцины в развивающемся мире — и получить от этого стратегическую выгоду.
Во всем мире в настоящее время 11 вакцин для борьбы с коронавирусом проходят третью стадию испытаний, и это финальный этап перед одобрением регуляторов. Четыре из них китайские. Наиболее перспективная, разработанная расположенной в Ухане компанией «Синофарм» уже применяется для вакцинации людей, работающих на линии фронта борьбы с этим заболеванием в ОАЭ. По мнению У Гуйчжэня, главного эксперта в области биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, разработанная компанией «Синофарм» вакцина готовится получить полное одобрение в этом или в следующем месяце.
Занимающие лидирующие положение американские вакцины, разработанные компаниями «Модерна» и «Пфайцер», могут получить одобрение в то же время. Однако у администрации действующего президента Трампа нет планов конкурировать с Китаем по дистрибуции вакцин в тех странах, где проживает половина человечества. США отказались участвовать в инициативе Всемирной организации здравоохранения, которая предусматривает направление двух миллиардов доз вакцины в развивающиеся страны, население которых находится в зоне риска. Кроме того, Вашингтон не предоставил им финансовой помощи и не подписал соглашений о первоочередной поставке вакцины в эти страны, как это уже сделал Китай, отмечает издание.
Даже если Китай и победит в гонке вакцин, ее производители вряд ли будут участвовать в конкуренции на американском, европейском или японском рынках, предполагают авторы. Китайские производители вакцины столкнулись с серьезными сложностями при попытке преодолеть регуляторные барьеры, а это необходимо сделать для получения доступа на развитые западные рынки. Кроме того, частично благодаря пандемии коронавируса многие развитые западные страны пытаются «вернуть назад» в свои страны производство лекарственных препаратов, развернутое прежде в Китае. Большинство стран уже подписали колоссальные сделки по поставкам с крупнейшими западными производителями вакцины, включая такие как «Модерна», «Пфайцер», и «АстраЦенека». Для страны с развитой экономикой цена вакцинирования всех граждан страны весьма незначительна в сравнении с ценой нового локдауна.
Однако обширные развивающиеся рынки в Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где проживает половина населения Земли и где многие правительства вряд ли смогут позволить себе приобретение вакцины, китайские производители, судя по всему, будут доминировать. Китайские вакцины проходят третью стадию клинических испытаний в 18 странах, включая Аргентину, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Египет, Индонезию, Марокко, Пакистан, Перу, Россию, Саудовскую Аравию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Потенциально это огромный рынок даже в том случае, если Пекин, в конечном итоге, субсидирует большую часть конечной цены этой вакцины.
На самом деле стратегия Пекина по дистрибуции антивирусной вакцины, скорее всего, в значительной мере зависит от субсидий. Председатель Китая Си Цзиньпин первым в мае намекнул на существование этой стратегии. Тогда он пообещал, что любая китайская вакцина против коронавируса будет «глобальным общественным достоянием». В соответствии с данным словом, председатель Си пообещал предоставить странам Латинской Америки и Карибского бассейна кредит в размере миллиарда долларов для получения доступа к китайским вакцинам.
В прошлом месяце Мексика подписала сделку о приобретении 70 миллионов доз с компанией «КанСино», еще одним китайским производителем вакцины, разработка которого в настоящее время проходит третью фазу испытаний. Китай планирует начать экспорт вакцины еще до того, как будут вакцинированы все жители самого Китая, и этот жест, несомненно, еще больше повысит репутацию Китая.
Китай будет использовать такого рода льготные сделки для укрепления партнерства с правительствами регионов, которые он считает важным в стратегическом отношении, речь идет о Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке и Карибском Бассейне. С 2013 года Китай таким же образом использует льготное финансирование для реализации инфраструктурных проектов в рамках своей инициативы «Один пояс, один путь». Многие из этих проектов сели на мель в этом году, поскольку пандемия коронавируса и связанный с ней экономический кризис ограничили финансовые возможности участвующих в этом проекте стран. В 2021 году за счет переноса фокуса на проект «Шелковый путь здоровья» Китай попытается сделать ребрендинг самого себя и стать технологическим лидером, а также покровителем глобального здоровья, отвергая таким образом обвинения Америки в том, что Пекин проводит агрессивную политику и является «хищным» заимодавцем.
Даже субсидированная китайская вакцина будет стоить денег. Хотя Пекин вряд ли потребует конкретных политических уступок, он, как минимум, ожидает, что соответствующие страны будут заискивать перед ним и демонстрировать свою благодарность. Ранее, в период кризиса с коронавирусом, сербский президент Александр Вучич поцеловал китайский флаг после прибытия грузового самолета с медикаментами и оборудованием из Китая. Вскоре после этого перед зданием Национальной ассамблеи страны появился огромный плакат с надписью: «Спасибо тебе, Большой Брат Си!»
24 марта, когда количество смертей в неделю от коронавируса в Италии достигло пика, министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо выразил благодарность за предоставление китайских аппаратов ИВЛ и масок, что позволило не дать ситуации ухудшиться еще больше.
И не только национальные правительства будут готовы по достоинству оценить недавно появившуюся у Китая приверженность глобальному общественному здоровью. Международные институты будут хвалить Китай за его грандиозные обязательства, надеясь — и не без оснований на то, что с помощью лести в адрес председателя Си они смогут подстегнуть его к еще большей активности. «Предложение председателя Си относительно «Шелкового пути здоровья», укрепляющего и обновляющего древние связи между культурами и народами, направлено на укрепление здоровья, и в этом на самом деле есть нечто провидческое», - отметил в своей речи в Пекине в 2017 году генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус. ВОЗ вряд ли изменит свой курс в том случае, если Трамп сократит финансирование этой организации и выйдет из нее в июле следующего года, как он обещал это сделать в случае своего переизбрания.
Хотя Китай первоначально заплатил дипломатическую цену за свою неспособность контролировать распространение нового коронавируса, он готов восстановить свою пошатнувшуюся репутацию, представив себя в качестве поставщика здоровья в развивающемся мире. Если Вашингтон продолжит отказываться от соперничества, он тем самым рискует не только проиграть в гонке вакцин. Он позволит Китаю получить престижный статус первоклассной технологической державы, стать ценным активом для большого количества потенциальных новых союзников и по праву претендовать на глобальное лидерство, заключили авторы.