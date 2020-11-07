Китай побеждает в гонке по разработке вакцины от коронавируса

CentralAsia (CA) - В 2020 году Китай сначала провалил борьбу с коронавирусом. В результате вирус распространился по всему миру, нанес серьезный удар по экономикам многих стран, более 1,2 миллиона человек умерли, а имидж самого Китая очень пострадал.

Как отмечают авторы статьи в американском журнале «Foreign Affairs» Эйк Фрейман и профессор кафедры онкологии Имперского колледжа Лондона Джастин Стеббинг, в 2021 году Китай собирается искупить свою вину, вакцинировав большую часть глобального населения.

Они пишут, что хотя Пекин сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны Соединенных Штатов и других западных стран в гонке за первенство в производстве первой вакцины, он готовится захватить лидерство в распространении этой вакцины в развивающемся мире — и получить от этого стратегическую выгоду.

Во всем мире в настоящее время 11 вакцин для борьбы с коронавирусом проходят третью стадию испытаний, и это финальный этап перед одобрением регуляторов. Четыре из них китайские. Наиболее перспективная, разработанная расположенной в Ухане компанией «Синофарм» уже применяется для вакцинации людей, работающих на линии фронта борьбы с этим заболеванием в ОАЭ. По мнению У Гуйчжэня, главного эксперта в области биобезопасности Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, разработанная компанией «Синофарм» вакцина готовится получить полное одобрение в этом или в следующем месяце.

Занимающие лидирующие положение американские вакцины, разработанные компаниями «Модерна» и «Пфайцер», могут получить одобрение в то же время. Однако у администрации действующего президента Трампа нет планов конкурировать с Китаем по дистрибуции вакцин в тех странах, где проживает половина человечества. США отказались участвовать в инициативе Всемирной организации здравоохранения, которая предусматривает направление двух миллиардов доз вакцины в развивающиеся страны, население которых находится в зоне риска. Кроме того, Вашингтон не предоставил им финансовой помощи и не подписал соглашений о первоочередной поставке вакцины в эти страны, как это уже сделал Китай, отмечает издание.

Подход США к разработке и распространению вакцины, как и во многих других областях в период правления нынешней администрации, определяется лозунгом «Америка прежде всего». Уступив область здравоохранения Китаю, США позволят Пекину восстановить себя не только в качестве глобального лидера в производстве вакцины и ее распространении, но и как спасителя развивающегося мира.