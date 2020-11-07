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  7 ноября 2020
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Евросоюз ввел санкции против Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
// БелТА

CentralAsia (CA) -  Евросоюз ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко. Они вступают в силу в день объявления — 6 ноября. Об этом сообщает Euronews.

Брюссель также расширил черный список высокопоставленных должностных лиц Беларуси, «ввиду всей серьезности ситуации в стране и репрессий в отношении представителей гражданского общества и активистов оппозиции».

Под санкции помимо Лукашенко попали 14 чиновников. В том числе его сын и помощник Виктор. В списке также фигурируют председатели следственного комитета и конституционного суда, главы КГБ и аппарата администрации президента. Им запрещён въезд в ЕС, их активы на территории сообщества будут заморожены.

Ограничительные меры поддержали Канада и США.

Ранее Брюссель уже вводил санкции в отношении 44 белорусских чиновников, которых считает ответственными за фальсификацию результатов президентских выборов 9 августа. На них, по данным ЦИК Беларуси, победил Лукашенко. После в стране начались многотысячные манифестации, которые сопровождаются массовыми задержаниями и, по многочисленным свидетельствам, применением насилия в отношении протестующих.

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