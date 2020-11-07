Байден призвал терпеливо дожидаться его победы на президентских выборах США

Джо Байден

CentralAsia (CA) - Кандидат на пост президента США от демократической партии Джо Байден выступил перед избирателями. Он заявил, что уверен в своей победе в ключевых штатах Пенсильвания и Джорджия. Если это произойдет, то он получит необходимое число голосов выборщиков, чтобы стать президентом.

«Я выиграю эти выборы при поддержке очевидного большинства американцев. Мы получили более 74 миллионов голосов. Я повторю — 74 миллиона голосов. Это больше, чем получал кто-либо из кандидатов в президенты в истории Соединённых Штатов Америки.

Мы хотим, чтобы все, все знали, что в первый же день президентства мы собираемся начать реализацию плана по сдерживанию этого вируса. Мы уже не можем спасти умерших, ни одного из тех, кого мы потеряли, но мы можем спасти много жизней в предстоящие месяцы.

Нам пора объединиться как нации — ради исцеления. Это будет нелегко, но мы должны попытаться. Как президента я должен будут представлять всю нацию. И я хочу, чтобы вы знали, что я буду работать с одинаковым усердием и в интересах тех, кто голосовал против меня, и для тех, кто голосовал за меня. Это моя работа», - сказал он.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Байден не должен выдвигать претензии на пост главы государства до завершения разбирательств в судах по выборам. Трамп отказывается признавать поражение в ряде штатов и обещает подать иски о нарушениях на выборах.



