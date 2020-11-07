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  7 ноября 2020
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В мире число зараженных коронавирусом превысило 49 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 49 миллионов, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 7 ноября более, чем в 190 странах и территорий мира зарегистрировано 49 323 498 случаев заражения COVID-19, из них скончались 1 242 873 человека.

Большинство зараженных приходится на США, в стране коронавирус выявлен у 9,7 млн человек, на втором месте идет Индия — 8,4 млн, затем Бразилия — 5,6 млн человек. По количеству жертв COVID-19 также лидируют США — 236 тыс., Бразилия — 162 тыс., на третьем месте Индия — 125 тыс. человек.

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