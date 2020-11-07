В России второй день подряд выявили больше 20 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 20 396 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 093 (25,0%). Таким образом, всего с начала пандемии в России нарастающим итогом зафиксировано 1 753 836 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 64 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 550 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 417 293 человека.