Число жертв коронавируса в России превысило 30 тысяч

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 364 человека, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Сообщается, что большинство случаев смерти выявлено в Москве – 75 и Санкт-Петербурге – 53.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в РФ достигло 30 251 человека. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявлен у 1 753 836 человек, из них выздоровели — 1 312 927, под медицинским наблюдением остаются 417 293 пациента.