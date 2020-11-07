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  7 ноября 2020
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Число жертв коронавируса в России превысило 30 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 364 человека, передает оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Сообщается, что большинство случаев смерти выявлено в Москве – 75 и Санкт-Петербурге – 53.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в РФ достигло 30 251 человека. Всего с начала пандемии в России COVID-19 выявлен у 1 753 836 человек, из них выздоровели — 1 312 927, под медицинским наблюдением остаются 417 293 пациента.

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