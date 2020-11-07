[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Шотландии законодательно запретили шлепать детей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Шотландии вступил в силу закон, запрещающий шлепать детей. Этот закон был одобрен шотландским парламентом в прошлом году, сообщает телеканал Deutsche Welle.

Раньше родителям и опекунам в Шотландии разрешалось шлепать детей в воспитательных целях, если это дисциплинарное наказание было «соразмерным». Согласно новому закону, формулировка «оправданное нападение в целях защиты» в таких случаях больше не действует. При этом указывается, что цель нового закона состоит в том, чтобы обеспечить детям ту же степень защиты от нападений, что и взрослым.

Первой в мире шлепки запретила Швеция в 1979 году. Шотландия стала 57 страной в мире, последовавшей этому примеру. Ожидается, что в январе аналогичный запрет введет также Уэльс. В случае принятия соответствующего закона, он начнет там действовать с 2022 года. В то же время в Англии и Северной Ирландии подобный законопроект принимать пока не собираются.

print
  • В мире число зараженных коронавирусом превысило 49 млн
  • Мы ведем оборонительные бои против COVID-19, - премьер-министр Монголии
  • Таджикистан и Испания обсудили вопросы двустороннего сотрудничества


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com