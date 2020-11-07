После парламентских выборов в Кыргызстане царит политический хаос, - Die Tageszeitung

CentralAsia (KG) - После парламентских выборов в октябре в Кыргызстане царит политический хаос пишет немецкое издание Die Tageszeitung. Писатель Том Каллаган, который живет в Кыргызстане, рассказал в интервью изданию, почему его не удивляют протесты и что стало причиной ярости людей.

«Хэштеги под девизом «надоело» уже давно курсировали в соцсетях. Кыргызам надоело, что ситуация здесь, кажется, вообще не меняется в лучшую сторону, что многолетние проблемы, такие как коррупция и бюрократия, так глубоко укоренились. К этому добавилась и пандемия, недостаточная оснащенность и нехватка больниц, отсутствие упреждающего планирования. Все это внесло свой вклад во всеобщее ощущение того, что каждый отдельный человек не имеет никакой ценности», - говорит собеседник издания.

«Я хотел бы напомнить, что Кыргызстан — единственная демократическая страна в Центральной Азии. То, насколько очевидно могущественные кланы и политики-карьеристы злоупотребляли своим положением, стало явным источником недовольства. Откровенное высокомерие правящего класса возмутило множество людей», - подчеркнул писатель.

Отвечая на вопрос о том, почему в отличие от Беларуси протесты в Кыргызстане отчасти проходят с применением насилия, Каллаган указал: «Это касается в первую очередь лишь ночи непосредственно после объявления результатов выборов. Кыргызстан - демократическая страна, которая пытается привлечь к ответу тех, кто злоупотребляет своей властью. В отличие от других стран во главе с диктаторами, жестко противодействующими любому протесту, кыргызский народ считает, что у него есть право протестовать. Не будем забывать, что как первый, так и последний президент (Сооронбай Жээнбеков) обосновали свою отставку тем, что они не готовы проливать кровь своих сограждан. Масштаб насилия также не имеет ничего общего с событиями 2010 года. Особенностью недавней конфронтации было также и то, что абсолютно обычные граждане объединялись в так называемые народные патрули, чтобы воспрепятствовать беспорядкам и разбою», - добавил он.

Писатель отметил, что многие молодые протестующие требуют, чтобы в грядущих выборах больше не участвовала «старая гвардия». «Конечно, это не гарантирует, что ситуация изменится к лучшему, но это по крайней мере дает надежду на то, что молодежный идеализм может повлечь за собой перемены», - сказал он. Пандемия возвращается, уже первая волна нанесла масштабный ущерб экономике страны, особенно пострадали туризм и общественное питание. Кыргызский сом потерял по отношению к доллару 10% своей стоимости. Растет безработица. Тот, кто теряет работу, не получает государственной поддержки. Новое правительство должно найти новые пути для преодоления этих проблем, считает Каллаган.

Говоря о том, повлияет ли происходящее в Кыргызстане на другие страны Центральной Азии, писатель указал: «В свое время Иосиф Сталин относительно необдуманно установил границы в Центральной Азии. Государства там должны были изматываться в региональном соперничестве друг с другом, а не решать проблемы с Россией. Это недоверие сохраняется по сей день, в том числе внутри Кыргызстана с его разделением на север и юг. Что касается влияния на другие страны, то, как учит нас история, властные люди очень редко уступают свою власть», - заключил писатель.

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