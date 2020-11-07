Казахстанскую вакцину от коронавируса назвали «NARUVAX C-19»

CentralAsia (KZ) - Новая казахстанская вакцина против коронавируса получила свое название, сообщает телеканал «Хабар 24».

Препарат NARUVAX C-19 разработан в Международном центре вакцинологии при Казахском аграрном университете.

В настоящее время вакцина проходит доклинические испытания на базе Национального научного центра особо опасных инфекций. Уже есть обнадеживающие результаты. Отечественные вакцины против коронавирусной инфекции в Казахстане разрабатывают две организации. Это Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности и Международный центр вакцинологии при аграрном университете.

В настоящее время ВОЗ зарегистрировала 4 вакцины-кандидата казахстанской разработки. Две из них сейчас проходят доклинические испытания на животных. Эксперименты проводятся на базе Научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева.

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