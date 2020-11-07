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  7 ноября 2020
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Лукашенко назвал президентские выборы в США издевательством над демократией
// Reuters

CentralAsia (CA) -  Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал президентские выборы в США, как издевательство над этой демократией. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает БЕЛТА.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», - заявил он.

Лукашенко добавил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.

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