Лукашенко назвал президентские выборы в США издевательством над демократией

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CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко охарактеризовал президентские выборы в США, как издевательство над этой демократией. Об этом он заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов после посещения Белорусской АЭС, передает БЕЛТА.

«Вы посмотрите, что творится с этими выборами. Это же позорище, издевательство над этой демократией», - заявил он.

Лукашенко добавил, что посмотрит, как ряд западных стран в этой ситуации потребуют от США проведения новых выборов, как они это сделали в отношении Беларуси.