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  7 ноября 2020
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Короновирус у норок обнаружен еще в пяти странах, - ВОЗ

CentralAsia (CA) -  Всемирная организация здравоохранения заявила о заражении коронавирусом норок еще в пяти странах, помимо Дании. Об этом говорится в информационном бюллетене организации.

Новые случаи заражения зарегистрировали в Испании, Италии, Нидерландах, США и Швеции.

Отмечается, что норки заразились после контакта с инфицированными людьми.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен распорядилась провести поголовную выбраковку всей норки, содержащейся на зверофермах страны.

Фредериксен заявила, что это решение вызвано тем, что мутировавший штамм коронавируса передавался от животных людям.

Дания начала забой норок в октябре после того, как вирус был обнаружен на более чем шестидесяти фермах. По оценкам, в результате выбраковки погибнет около 15 млн норок.

С начала лета до середины октября в Дании зарегистрировали 214 случаев заражения человека мутировавшим коронавирусом, передавшимся от норок. Власти страны подчеркнули, что новая форма вируса вызывает слабую выработку антител, что ставит под угрозу усилия по созданию вакцины.

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